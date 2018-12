Mercato : Monaco débarque sur une cible de l'OM au milieu

Dans : Mercato, Monaco, OM, Liga, Foot Europeen.

Déjà dans les petits papiers de l'Olympique de Marseille, Denis Suarez intéresse aussi une autre formation de Ligue 1 en vue du prochain mercato hivernal.

« Il y aura du mouvement en janvier. On va rester seulement avec les joueurs qui ont envie. Il faut retrouver les blessés et avoir des recrues. Avant, je pensais qu’on aurait besoin que de deux joueurs. Je me suis certainement trompé, il en faut plus ». Le week-end dernier, après la grosse désillusion subie contre Guingamp à Louis-II (0-2), Vadim Vasilyev a promis de s'activer sur le prochain marché des transferts. Si des joueurs comme Cesc Fàbregas (Chelsea) ou Pepe (libre) sont déjà annoncés dans le viseur de l'ASM, le club de la Principauté creuse aussi d'autres pistes.

Selon le quotidien Sport, Monaco a effectivement des vues sur Denis Suarez. En manque de temps de jeu au Barça, où il n'a joué que 41 minutes toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le joueur de 24 ans est sur le départ. L'ASM pourrait donc lui offrir une porte de sortie, sachant que Thierry Henry aurait flashé sur le milieu espagnol. Mais pas sûr que Suarez ambitionne de rejoindre une formation en perdition à l'avant-dernière place de la Ligue 1. Surtout que d'autres clubs le courtisent également. C'est notamment le cas de l’Olympique de Marseille, qui devra également se défaire de la concurrence étrangère (Villarreal, AC Milan, Arsenal) afin d'obtenir le prêt du Blaugrana. Pas une mince affaire...