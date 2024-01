Mercato ‍: Anthony Martial de retour en Ligue 1, ses enfants décideront

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Anthony Martial est en situation d'échec à Manchester United depuis pas mal de mois maintenant. En fin de contrat en fin de saison, des rumeurs l'envoient loin du nord de l'Angleterre dès cet hiver.

Manchester United a beaucoup de mal ces derniers mois à se montrer à la hauteur de ses ambitions. L'arrivée d'Ineos pourrait changer pas mal de choses, avec l'arrivée notable de grands joueurs. Cela voudra également dire une grande lessive chez les Red Devils. Pour le moment, la direction mancunienne veut garder une certaine stabilité pour terminer sa saison de la meilleure des façons possibles. Si de nombreux joueurs sont sur le départ, ce dernier devait être reporté à l'été prochain. Anthony Martial est concerné. L'international français, qui n'entre plus dans les plans de Manchester United, va néanmoins rester jusqu'au terme de son contrat.

Martial, la Ligue 1 peut y croire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anthony Martial (@martial_9)

Selon RMC, Anthony Martial veut se laisser de temps de trouver le meilleur projet pour la suite de sa carrière. Aussi, il souhaite que ses deux enfants finissent leur année de scolarité en Angleterre. L'été prochain en revanche, le média indique que l'ancien de Monaco étudiera toutes les options, notamment un retour en Ligue 1. Car son choix se fera en fonction du projet mais aussi de ses enfants, afin de leur assurer la meilleure stabilité possible. Avant de quitter les Red Devils, Martial va devoir se battre pour sa place et tenter d'inverser un peu la tendance, lui qui a pris part à 19 matchs pour le moment. Même s'il a un mince espoir de disputer l'Euro 2024 avec l'équipe de France, nul doute que cette possibilité reste dans un coin de sa tête. A 28 ans, Martial a encore à apporter à une équipe de haut niveau, surtout s'il enchaîne et met les blessures derrière lui dans un climat plus serein.