L’OL a été oublié, Pierre Sage crie à l’injustice

Par Eric Bethsy

Depuis le week-end dernier, l’Olympique Lyonnais peut définitivement regarder vers le haut. Le club rhodanien a assuré son maintien en Ligue 1. L’information est pourtant passée inaperçue dans les médias. Un silence décevant pour l’entraîneur des Gones Pierre Sage.

Malgré la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (4-1) dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais fait partie des gagnants de la 30e journée de Ligue 1. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont évidemment perdu du terrain dans la course aux places européennes. Mais avec 13 points d’avance sur le barragiste Le Havre, à quatre journées de la fin, le club rhodanien a officiellement assuré son maintien dans l’élite. Un petit événement lorsque l’on se souvient de sa place de lanterne rouge plus tôt dans la saison. Cet objectif atteint est pourtant passé inaperçu dans les médias.

Sage souligne l'exploit de l'OL

De quoi vexer l’entraîneur Pierre Sage qui croit connaître la raison de ce silence. « On s’est embourgeoisé, très concrètement, a constaté le coach des Gones. On est un peu victime du bon parcours qu’on a eu. Les exigences et les attentes sont énormes. Les objectifs qu’on affiche sont aussi différents. Ce qu’il s’est passé, à passer de la dernière place à être maintenu à quatre journées de la fin, ce n’est pas neutre. Le club va sortir grandi. On a joué avec la peur de tout le monde, quand on joue avec la peur de tout le monde, on doit se rappeler d’apprécier les choses simples, notamment apprécier le maintien pour ce qu’il est. »

« Ce qu’il s’est passé avec la confirmation de notre maintien en Ligue 1, on peut presque l’associer à une montée de Ligue 2, car à un moment donné, on était en Ligue 2, a rappelé Pierre Sage en référence aux statistiques qui annonçaient la relégation des Lyonnais. C’est passé inaperçu et c’est dans ce sens que je pense qu’on s'est embourgeoisé sur nos ambitions. Certes, on est l’OL. Mais il faut aussi se souvenir de ce qu'on a vécu. » Dans l’esprit des observateurs, le maintien de Lyon était déjà acquis depuis des semaines. Ce qui explique cette indifférence.