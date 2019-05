Mercato : Manchester United laisse Pogba au Real, à un prix hallucinant

Dans : Mercato, Premier League, Liga, Foot Europeen.

Joueur le plus cher du monde à son arrivée à Manchester United en 2016, Paul Pogba n’a plus du tout ce statut.

Le PSG est passé par là, ainsi que d’autres transferts dépassant la marque des 100 ME. Et surtout, il n’est pas évident que le champion du monde français ait réellement progressé lors de son retour à Old Trafford. Souvent critiqué pour son irrégularité, en froid avec José Mourinho avant de retrouver quelques couleurs, le milieu de terrain pourrait être l’une des recrues phares du Real Madrid cet été.

Mais Manchester United ne compte pas se laisser faire dans ce dossier, et le Daily Star évoque une exigence folle pour laisser filer l’ancien de la Juventus Turin. En effet, son prix a été fixé à 157 ME, et spécialement pour le club merengue. Ce dernier a l’intention de frapper fort sur le marché des transferts, et le fait de l’avoir clamé donne de l’appétit aux clubs vendeurs, avec ce tarif tout de même corsé pour un Paul Pogba qui sait très bien que ce montant risque de refroidir tout le monde, y compris le Real Madrid de Zinedine Zidane.