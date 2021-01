Mercato : Lionel Messi est attendu à Manchester City

Dans : Mercato.

Alors que le PSG est intéressé, c'est Manchester City qui tiendrait la corde concernant la venue de Lionel Messi selon la presse anglaise.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi a récemment déclaré attendre le mois de juin pour prendre sa décision concernant son avenir. Si le FC Barcelone fera tout pour tenter de conserver son capitaine, tous les voyants sont au vert pour un départ. Deux clubs sortent du lot dans ce dossier, le PSG et Manchester City. Si Mauricio Pochettino avait botté en touche lorsque la question lui a été posée, on sait que la possibilité de réaliser un tel coup intéresse fortement Nasser al-Khelaïfi. Pourtant, selon The Telegraph, Manchester City se considère en pôle position pour boucler l'arrivée de Lionel Messi. Récemment interrogé par une radio catalane, le directeur général du club, Ferran Soriano, a évoqué le sujet Lionel Messi.

« Dans les situations précédentes où il y avait des rumeurs sur un départ potentiel du Barça, il avait des obstacles. Maintenant, il n'y a rien qui le bloque. Il choisira où jouer. Nous connaissons la situation de tous les joueurs du monde, mais nous ne participons aux décisions individuelles. En tant que PDG de Manchester City, je ne peux rien dire » a déclaré le patron des Citizens. Pour convaincre l'Argentin, les dirigeants mancuniens possèdent un atout de taille : Pep Guardiola, qui a tout gagné avec La Pulga lors de leur collaboration à Barcelone entre 2008 et 2012. Mais l'entraîneur n'est pas la seule corde que les Citizens ont à leur arc. En effet, le City Football Group possède une formation en MLS : le New York City FC. Lionel Messi n'a jamais caché son envie de terminer sa carrière aux USA. Manchester City proposerait donc au sextuple ballon d'Or un contrat de plusieurs saisons en Premier League, avant de rejoindre le club filiale aux Etats-Unis. Malgré l'avantage du club anglais, le PSG n'a pas dit son dernier mot. Le feuilleton Lionel Messi risque bien d'animer tout l'été.