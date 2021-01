PSG : Messi à Paris, le premier dribble de Pochettino

Dans : PSG.

A la veille du match contre Saint-Etienne, le nouvel entraîneur parisien Mauricio Pochettino s’exprime pour la première fois en conférence de presse.

Officiellement nommé samedi après-midi, l’ancien manager de Tottenham est confronté à une cascade de forfaits pour son premier match. En effet, Neymar, Kimpembe, Icardi, Kurzawa ou encore Florenzi manqueront le déplacement dans le Forez. Mais ce n’était pas vraiment de l’infirmerie dont les journalistes présents au Camp des Loges pour la conférence de presse de présentation de Mauricio Pochettino avaient envie de parler. En effet, les questions ont très rapidement tourné autour du mercato et la possible arrivée de Lionel Messi a été évoquée. Très bon communiquant, l’Argentin n’est évidemment pas tombé dans le panneau, bottant rapidement en touche.

« Le père Noël m'a déjà offert un cadeau en me permettant de retrouver ce club et d'entraîner une telle équipe. J'en profite pour remercier le président Nasser et Leonardo de nous donner cette possibilité. On sait qu'avec les grands clubs comme Paris il y a beaucoup de rumeurs, là on vient juste d'arriver, on va essayer de s'adapter, on verra plus tard pour les rumeurs » a lancé Mauricio Pochettino, avant d’évoquer ses premiers pas à Paris. « C'est un moment excitant pour moi. Le club a beaucoup changé depuis 20 ans mais je sens la même passion et le même amour du club autour de moi, j'ai reçu un merveilleux accueil. J'ai de merveilleux joueurs à disposition, on va essayer de pratiquer un beau football. Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de gagner avec style, c'est du moins ce que nous voulons faire. Il faut s'adapter très vite. J'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui parlent français. Mais tout va vite revenir, même la langue. J'ai une grosse responsabilité, je sais ce que veut dire entraîner le PSG, je suis prêt à travailler 12 ou 14h par jour au club ». Une motivation débordante qui ne sera pas de trop pour atteindre les objectifs élevés du PSG cette saison.