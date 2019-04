Mercato : Les arguements XXL du Real pour forcer Chelsea à vendre Hazard

Dans : Mercato, Foot Europeen, Liga, Premier League.

Eden Hazard au Real Madrid, c’est le transfert annoncé pour cet été. Toutefois, comme pour tout transfert qui approchera probablement les 100 ME, il faut que toutes les planètes soient alignées. Et pour cela, le Real Madrid va devoir la jouer fine, car Chelsea est interdit de recrutement par la FIFA, et pourrait donc ne pas apprécier de se séparer de son meilleur joueur. Surtout en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Comment convaincre le club londonien de céder ? En provoquant un clash, ou du moins une situation dans laquelle le départ du Diable Rouge serait la meilleure solution pour tout le monde bien évidemment.

Et pour convaincre l’ancien lillois de faire le grand saut, les discussions portent sur un salaire assez incroyable selon les révélations du Sun. Le meneur de jeu de 28 ans se verrait ainsi proposer un contrat de 5 ans, ce qui n’est pas anodin, avec surtout un salaire de 23 ME par an hors bonus. A cela, peuvent s’ajouter 17 ME de bonus en cas de succès nationaux et européens, pour un total qui grimperait alors à 40 ME tout rond. Et les détails de son futur contrat ont même permis de savoir au tabloïd anglais qu’une clause libératoire avait été fixée, et que celle-ci se montait à 290 ME. De quoi convaincre Eden Hazard de pousser vers un transfert cet été ? On peut le penser.