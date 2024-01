Une cible de l'OM et de l'OL signe à la Juve, son prix est fou

Dans : Mercato.

Il y a quelques jours, un intérêt de l’OM et de l’OL pour Carlos Alcaraz était évoqué mais l’international espoirs argentin de Southampton va finalement atterrir à la Juventus Turin.

En quête d’un renfort supplémentaire au milieu de terrain après avoir enrôlé Nemanja Matic, l’Olympique Lyonnais a récemment été associé à Carlos Alcaraz. Du haut de ses 21 ans, le jeune argentin de Southampton a crevé l’écran en Championship au point de figurer dans les radars de plusieurs clubs européens. Lyon a été cité au même titre que l’Olympique de Marseille, qui ne devrait pourtant plus bouger dans ce secteur de jeu après la signature de Jean Onana, le retour de blessure de Geoffrey Kondogbia et le retour d’Azzedine Ounahi, tout fraichement éliminé de la CAN 2024.

L’OL et l’OM ont-ils été utilisés par les agents de Carlos Alcaraz ou par les dirigeants de Southampton pour faire grimper les enchères ? C’est une probabilité à ne pas écarter puisque Relevo dévoile en ce milieu de semaine que le jeune milieu de terrain argentin va s’engager en faveur de la Juventus Turin. L’accord a été ficelé entre la Vieille Dame et le club de deuxième division anglaise pour un prêt de six mois avec une option colossale d’un montant estimé à 40 millions d’euros.

Au vu du tarif, on imagine assez mal que l’OM ou l’OL aient réellement ambitionner de recruter le joueur. Quoi qu’il en soit, le deal est en passe d’être conclu puisqu’il ne manque que la visite médicale pour officialiser la venue de Carlos Alcaraz, homonyme du grand joueur de tennis, du côté de la Juventus Turin. Le joueur de Southampton a disputé 23 matchs de Championship depuis le début de la saison pour un total de 3 buts et 1 passe décisive et se retrouvera en concurrence avec Rabiot, McKennie ou encore Locatelli et Miretti dans l’entrejeu turinois lors de la seconde partie de saison.