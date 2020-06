Mercato : Leroy Sané au Bayern Munich, c’est bouclé

Dans : Mercato.

En discussions depuis plus d’un an, le Bayern Munich n’ayant pas réussi à faire craquer Manchester City à l’été 2019, le transfert de Leroy Sané en Bavière est désormais plus qu’en bonne voie. La presse allemande, et notamment bild.de, annonce un accord trouvé entre les deux clubs pour le joueur de la Mannschaft. Le montant du transfert serait de moins de 50 ME, et Leroy Sané signera pour cinq ans avec le Bayern Munich. A noter que le joueur aurait fait un énorme effort pour baisser son salaire, qui devait au départ être de 20 ME par saison.