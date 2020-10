Mercato : Le Real rêve de Reyna, son prix va tripler !

Dans : Mercato.

Toujours aussi désireux de recruter les meilleurs joueurs au monde, le Real Madrid a montré ces dernières années qu’il était capable de mettre le prix pour faire venir Eden Hazard, Thibaut Courtois ou Luka Jovic.

Sans toutefois parvenir à connaitre la réussite à chaque fois. Résultat, la Maison Blanche mise aussi gros sur les grands espoirs du football. Comme il l’avait fait à une certaine époque avec Robinho, le club espagnol met des sommes folles pour de très jeunes joueurs. Martin Odegaard, Vinicius Junior, Eder Militao, Rodrigo, Kubo sont des paris sur l’avenir que le Real Madrid a absolument voulu tenter. Le prochain pourrait se nommer Giovanni Reyna. A 17 ans, le jeune international américain brille déjà avec le Borussia Dortmund, où son talent éclate au sein d’une formation tournée vers l’attaque.

Si Barcelone a souvent été cité pour accueillir Reyna, le Real Madrid a décidé, selon ESPN, de passer à l’action en fin de saison, convaincu par les performances du natif de Sunderland, fils de l’ancien international Claudio Reyna. Le milieu offensif, capable aussi de jouer sur les ailes, est sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2021 seulement. D’où l’empressement du Real Madrid à se signaler, car la presse allemande évoque des discussions avancées pour une prolongation de Reyna à Dortmund, avec trois ans supplémentaires et un salaire de 2,5 ME par saison. Cela aurait aussi le don de faire évoluer son prix sur le marché des transferts, de 15 ME actuellement, à 45 ME en cas de prolongation. De quoi repousser les assauts de la Maison Blanche ?