Mercato : Le Real prête Jovic, un bon plan pour l’OM et le PSG ?

Dans : Mercato.

Décevant lors de ses apparitions la saison dernière, Luka Jovic pourrait quitter le Real Madrid. Ses dirigeants souhaitent le prêter pour lui permettre de se relancer. Une occasion à saisir pour l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ?

On ne compte plus le nombre d’attaquants contraints de fuir le Real Madrid à cause de Karim Benzema. Impressionnant la saison dernière, le Français n’a laissé que des miettes à la concurrence. On pouvait pourtant s’attendre à une bataille plus équilibrée lorsque la Maison Blanche a investi 60 millions d’euros sur Luka Jovic (22 ans), auteur de 27 buts avec l’Eintracht Francfort pendant l’exercice précédent.

Un buteur de haut niveau finalement méconnaissable dans la capitale espagnole. Puis impliqué dans différentes affaires extra-sportives comme la polémique de son voyage en Serbie alors qu’il était en quarantaine. Du coup, le Real Madrid, qui avait d’abord pensé à lui donner une deuxième chance, a finalement décidé de s’en séparer de manière provisoire. En effet, le quotidien As révèle que le champion d’Espagne souhaite prêter son attaquant pour une saison. La tâche ne sera pas simple étant donné qu’il faudra trouver un club capable de payer son salaire et de lui offrir un statut de titulaire.

Un nouveau coup à la Icardi au PSG ?

A l’heure actuelle, seul le Milan AC semble prêt à répondre à ces critères. Et si les deux meilleures équipes de Ligue 1 se lançaient sur ce dossier ? L’occasion peut être intéressante pour l’Olympique de Marseille, même s’il est vrai que Jovic ne correspond pas aux exigences sportives et financières du club phocéen. En revanche, le prêt d’un attaquant de ce calibre ressemble aux gros coups dont raffole le directeur sportif parisien Leonardo. Une opération qui rappellerait celle conclue pour Mauro Icardi l’été dernier.