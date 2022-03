Mercato : Le PSG va trancher, les valises de Wijnaldum sont prêtes

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Mis sur le banc lors du match face au Real Madrid, Georginio Wijnaldum n’est pas la bonne affaire espérée par le Paris SG.

L’été dernier, le milieu de terrain qui avait tout gagné avec Liverpool arrivait en fin de contrat, et il s’apprêtait même à signer pour le FC Barcelone. Mais les difficultés économiques du club catalan et la belle offre d’un PSG très ambitieux ont changé la donne. Brillant à l’Euro 2020, le Néerlandais semblait parti pour être le joueur « box to box » capable de donner une autre dimension à l’entrejeu parisien. Force est de constater que ce n’est pas le cas. Et si, devant les médias, Wijnaldum a toujours fait savoir qu’il était certes en difficulté, mais qu’il ne baissait pas les bras à l’idée de s’imposer au Paris SG, la réalité est bien différente. Après une année catastrophique, un transfert cet été est non seulement possible, mais en plus envisagé désormais.

Le média anglais TeamTalk révèle ainsi que l’ancien Red fera le point avec ses dirigeants en fin de saison. Mais s’il sent qu’il « ne fait pas partie des plans parisiens sur le long terme », alors il va prioriser un départ, et notamment un retour en Premier League. Révélé à Newcastle, Wijnaldum possède encore un contrat l’emmenant jusqu’en 2024 avec le PSG. Cela signifiera donc un transfert qui pourrait permettre aux dirigeants parisiens de faire enfin une bonne affaire comptable. TeamTalk explique que trois clubs sont prêts à bondir sur l’occasion.

Une valeur à 20 millions d'euros

L’intérêt d’Arsenal est connu, et les Gunners rêvent de l’associer notamment à Thomas Partey. Mais le voisin de West Ham est aussi entré dans la danse, tout comme son ancien club de Newcastle, qui a désormais de gros moyens financiers pour faire une offre où le Néerlandais ne perdrait pas au change par rapport à son gros contrat parisien. Au PSG, il émarge en effet à un montant proche de 11 millions d’euros, même si, à désormais 31 ans et avec une saison bien terne, sa valeur marchande a chuté et ne serait plus que de 20 millions d’euros. Un gain néanmoins non négligeable pour le PSG, qui a fait venir Wijnaldum gratuitement l’été dernier.