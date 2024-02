Rafael Leao au Real Madrid, la rumeur délirante

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Rafael Leao est l’un des joueurs annoncés avec insistance au PSG pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Mais l’international portugais de l’AC Milan suscite également l’intérêt… du Real Madrid.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain ne devra pas se tromper sur l’identité du joueur à recruter afin de compenser le probable départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Plusieurs profils sont étudiés, des purs avant-centres tels que Victor Osimhen ou Erling Haaland ou des joueurs davantage capables de briller sur les côtés à l’instar de Marcus Rashford ou de Rafael Leao. L’international portugais de l’AC Milan semble assez haut sur la short-list de Luis Campos, qui l’avait recruté à Lille il y a quelques années et qui apprécie particulièrement le profil du n°10 lombard.

Il existera toutefois une rude concurrence dans le dossier Rafael Leao lors du prochain mercato estival, d’autant plus que le joueur a fait part de ses envies d’ailleurs. A la surprise générale, le Real Madrid pourrait encore pourrir la vie du PSG dans ce dossier. Après avoir bouclé (ou presque) la venue de Kylian Mbappé en provenance de Paris, le club merengue ne s’interdit pas une seconde folie dans le secteur offensif avec Rafael Leao. A en croire le média Calcio Now, Jorge Mendes en personne a proposé les services de son joueur à Florentino Pérez et aux dirigeants du Real Madrid.

Rafael Leao en plus de Mbappé au Real ?

Une proposition qui suscite un vif intérêt dans la capitale espagnole car le Real Madrid « aime beaucoup » l’ailier gauche de l’AC Milan selon le média, même si la venue de Kylian Mbappé au sein de la Casa Blanca rend plus difficile le transfert de Rafael Leao. A en croire le site italien, Rafael Leao ne pourrait rejoindre le Real Madrid que si un joueur est vendu parmi Joselu ou Rodrygo. Il est par ailleurs précisé que Milan ne discutera pas en-dessous de la barre des 100 millions d’euros, ce qui semble assez logique au vu du standing du joueur et de ses excellentes statistiques en Série A depuis plusieurs saisons. Reste maintenant à voir si le Real Madrid accélèrera afin de s’offrir Rafael Leao en plus de Kylian Mbappé ou si Florentino Pérez, plutôt sage en matière de transferts ces dernières années, restera fidèle à sa réputation et se contentera du n°7 du PSG.