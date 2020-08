Mercato : Le PSG forcé de recruter André Ayew ?

Dans : Mercato.

Pas forcément en quête d’un joueur dans l’animation offensive, le PSG a néanmoins été annoncé sur une piste qui peut sembler étrange à première vue.

En effet, les dirigeants parisiens cibleraient André Ayew, tombé un peu dans l’oubli en D2 anglaise du côté de Swansea. Pour celui qui avait été l’un des hommes forts de l’OM entre 2010 et 2015, l’idée de se relancer a du sens. La presse turque, qui a gardé de bonnes relations avec le fils d’Abedi Pelé depuis son passage à Fenerbahçe, a ainsi dévoilé l’envie du PSG de faire venir l’ancien marseillais. Disponible pour 5 ME, André Ayew représente un pari peu onéreux sur le plan du transfert, même si son salaire au sein du club gallois n’est pas négligeable, avec 300.000 euros par mois avec Swansea. Sur le plan sportif, son apport ne saute à première vue pas aux yeux, même si le Ghanéen a l’avantage de bien connaitre la Ligue 1, d’être un joueur qui fait briller le collectif, et d’avoir encore de très belles statistiques personnelles cette saison en D2 anglaise (15 buts et 7 passes décisives).

Mais il y a un point soulevé par sports.fr qui explique certainement pourquoi Nasser Al-Khelaïfi pourrait signer le chèque pour ce transfert. En effet, le natif de Séclin dans le Nord est formé à l’Olympique de Marseille, et fait partie de ces joueurs qui cochent toutes les cases pour l’UEFA. L’instance européenne demande ainsi aux clubs disputant la Ligue des Champions d’avoir huit éléments « formés localement », et le PSG, avec tous les départs dans ses équipes de jeune, peine à remplir ce quota, et s’expose donc à des petites sanctions, comme un effectif plus limité au niveau quantité, s’il ne remplit pas cette demande. André Ayew pourrait ainsi représenter un joker polyvalent à moindre coût, et aussi un élément entrant dans cette liste A que le PSG a besoin de remplir avant la prochaine édition de la Ligue des Champions.