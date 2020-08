PSG : Ayew à Paris pour 5 ME, la Turquie délire

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain et d’un attaquant de complément au mercato, le PSG explore plusieurs pistes.

Dans le secteur offensif, le nom de Matheus Cunha revient régulièrement afin de renforcer les rangs du Paris Saint-Germain. Mais ce dossier ne sera pas simple à boucler pour Leonardo, le Hertha Berlin n’ayant aucunement l’intention de vendre un joueur recruté en janvier dernier pour la coquette somme de 18 ME au Red Bull Leipzig. Contraint de faire avec une enveloppe financièrement limitée, le directeur sportif du Paris SG n’a pas l’intention de faire sauter la banque pour recruter un joueur de complément dans le secteur offensif. Une situation qui donne de drôles idées à la presse turque en cette période de mercato…

Et pour cause, le média Haber Turk annonce ce lundi à la surprise générale qu’un certain André Ayew serait en partance pour le Paris Saint-Germain. Formé à l’Olympique de Marseille, l’international ghanéen sort d’une saison prolifique avec Swansea en Championship (18 buts et 7 passes décisives). Mais l’intérêt supposé du PSG a de quoi étonner, quand on sait que celui qui a également porté les couleurs de West Ham et du Fenerbahçe a récemment dépassé la barre des 30 ans, et jouit d’un salaire imposant Outre-Manche. Pour autant, le média turc est certain que le PSG est prêt à dépenser 5 ME afin de recruter André Ayew, et ainsi étoffer son secteur offensif. Une piste d’autant plus probable pour le média que le joueur formé à l’Olympique de Marseille dispose d’une polyvalence intéressante, lui permettant également de jouer au cœur du jeu dans une position plus reculée de milieu relayeur. Reste maintenant à voir si cette improbable information trouvera une confirmation en France. Si tel était le cas, il s’agirait sans aucun doute du transfert le plus improbable de ces dernières années au Paris SG…