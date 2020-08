Mercato : Le pari fou d'Arsenal, non à Coutinho, oui à Willian

Dans : Mercato.

Il va y avoir du sport à Arsenal cet été, et cela sans même parler de l’incroyable plan prévoyant le départ de 55 membres du club afin de réaliser des économies après la crise sanitaire et financière du Covid-19.

Si le département des scouts est très touché par ces mesures avec l’ensemble des responsables qui va prendre la porte, le recrutement s’annonce pourtant comme ambitieux. Arsenal a trouvé un accord avec Gabriel, et pourra faire venir le défenseur central de Lille quand tout sera finalisé avec le LOSC. Au niveau offensif, c’est parti un peu dans tous les sens ces dernières heures, mais le choix définitif de Mikel Arteta s’est porté sur Willian. L’ailier va faire comme Olivier Giroud et quitter le voisin de Chelsea pour rejoindre Arsenal, où un contrat de trois ans l’attend.

Selon le Daily Mirror, les Gunners ont tout mis pour finaliser ce deal, au point de renoncer à faire venir Philippe Coutinho, que le FC Barcelone proposait dans un prêt payant pour l’ensemble de la saison, afin de se défaire de son encombrant salaire. Arsenal a donc refusé l’ancien de Liverpool pour se concentrer sur le Brésilien de Chelsea, et s’assurer ainsi d’une recrue d’ampleur. Tout ça dans le but de convaincre Pierre-Emerick Aubameyang de rester à Londres cet été, et d’essayer ainsi de monter l’équipe la plus forte possible pour retrouver une place proche du sommet.