Mercato : Le Bayern passe à l’action pour Pavard

Dans : Mercato, Bundesliga.

Auteur d’un but exceptionnel avec l’Equipe de France contre l’Argentine en huitième de finale de la Coupe du monde, Benjamin Pavard n’est désormais plus un inconnu pour personne. Et en Bundesliga, on n’est pas surpris par la progression de l’ancien du LOSC, auteur de performances abouties avec Stuttgart en 2017-2018.

Et selon les informations de Sport Bild, le Bayern Munich envisage très sérieusement de passer à l’offensive pour s’attacher les services du défenseur de 22 ans. Le club munichois souhaiterait recruter Benjamin Pavard pour l’été 2019. Pour rappel, la clause libératoire du Français est de 35ME. Une clause que le Bayern pourrait payer avant de prêter le joueur pour une saison à Stuttgart. De son côté, le joueur reste concentré sur le Mondial et tranchera pour son avenir à son retour de Russie…