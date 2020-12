Mercato : La Juventus veut Pogba en janvier, mais pas à tout prix !

Dans : Mercato.

Annoncé sur le départ, Paul Pogba plaît encore beaucoup du côté de Turin. Au point d'y revenir dès le mercato d'hiver 2021 ?

Il y a quelques semaines, Mino Raiola lâchait une bombe en annonçant que l'avenir de Paul Pogba n'était plus à Manchester United. Il n'en fallait pas plus pour commencer à affoler la presse européenne. Plus titulaire avec les Red Devils le Français quittera certainement l'Angleterre au terme de la saison. Si de nombreuses formations seraient intéressées par la venue du milieu de terrain, son salaire XXL réduit la liste des clubs potentiels à 3 : le Real Madrid, le PSG et la Juventus. Le club italien est aujourd'hui le mieux placé, et compte boucler le transfert dès le mercato hivernal, avant que la concurrence ne s'intensifie l'été prochain. Cependant, selon l'édition britannique d'Eurosport, la Vieille Dame ne serait pas prête à faire des folies pour rapatrier leur ancien joueur.

Dans le but de faire baisser l'indemnité de transfert, la Juventus compte proposer un échange de joueurs. Paulo Dybala et Federico Bernardeschi pourraient donc être sacrifiés par leur club. Dans tous les cas, les champions d'Italie en titre ne veulent pas débourser plus de 50 millions d'euros pour conclure l'opération. En difficulté depuis l'arrivée d'Alvaro Morata qui forme un duo complémentaire avec Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala n'a marqué que deux malheureux petits buts cette saison. Malgré tout, l'Argentin dispose toujours d'une très belle cote sur le marché européen, et intéresse Manchester United depuis de nombreuses années. Estimé à 40 millions d'euros, Federico Bernardeschi vit également la plupart des matchs sur le banc des remplaçants et ne serait pas contre un nouveau challenge à l'étranger. Reste à savoir si les dirigeants mancuniens accepteront de céder leur star au rabais.