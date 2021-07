Mercato : La Juventus balaye 100 ME pour Chiesa

Dans : Mercato.

Chelsea et surtout Liverpool sont passés à l'assaut pour s'offrir Federico Chiesa. C'est peine perdue face à la fermeté de la Juventus, qui tient à son joyau.

Héros de l’Italie à l’Euro, même s’il a débuté la compétition sur le banc de touche avant d’en être le joueur de champ de loin le plus dangereux par la suite, Federico Chiesa était déjà l’une des attractions de la Juventus la saison passée. Sa popularité a désormais largement dépassé les frontières, et cela a failli provoquer l’un des transferts surprises de l’été. En effet, la Repubblica annonce que la Juventus a refusé une offre de 100 ME de la part de Liverpool pour s’offrir les services du fils d’Enrico Chiesa. La Vieille Dame en a ensuite fait de même avec Chelsea, qui a effectué la même offre sous la coupe de Thomas Tuchel, qui n’a d’yeux que pour l’attaquant italien, et songeait même à se défaire de son compatriote Timo Werner pour lui faire de la place.

Mais consciente de la valeur de son joueur, la Juventus a refusé toute discussion et a fait savoir que Chiesa n’était pas à vendre, à n’importe quel prix. Ce n’est jamais vraiment valable dans le football, où tout le monde à un prix, mais cette fermeté a eu le don de provoquer la fin des discussions, une nouvelle proposition à plus de 130 ME n’étant pas forcément imaginable dans les prochains jours. En tout cas, Max Allegri et son président Andrea Agnelli sont sur la même longueur d’ondes, si la Juventus veut retrouver son lustre perdu la saison dernière, il s’agira de conserver ses meilleurs joueurs. Dybala, Cristiano Ronaldo et Chiesa formeront donc une ligne d’attaque redoutable dans les mois à venir, avec notamment pour l’Italien sa capacité à amener de la fougue, mais aussi à marquer des buts précieux dans les grands matchs.