Mercato : La Juventus a tranché, Van Dijk vaut un Mbappé

Dans : Mercato.

Toujours à la recherche des meilleurs joueurs internationaux pour renforcer son effectif, la Juventus de Turin plancherait déjà sur un énorme dossier en vue de l’été prochain.

Le marché des transferts vient juste de fermer ses portes. Mais certaines écuries européennes ont déjà la tête tournée vers le mercato estival. C’est notamment le cas de la Juve. Toujours en course pour gagner la Serie A et la Ligue des Champions, la Vieille Dame cherchera à renforcer sa charnière centrale durant l’intersaison prochaine. Si Matthijs De Ligt monte en puissance, l’équipe de Maurizio Sarri voudrait remplacer Leonardo Bonucci. Et pour cela, la formation turinoise serait prête à faire une folie à 170 millions d’euros. En effet, selon The Sun, la Juve a d’ores et déjà coché le nom de Virgil Van Dijk.

Deuxième du dernier Ballon d’Or, l'international néerlandais est actuellement le meilleur défenseur au monde. Mais alors qu’il n’a connu que le championnat anglais et qu’il s'apprête à tout remporter avec Liverpool, sachant qu’après la Ligue des Champions, les Reds se rapprochent de la Premier League, le joueur de 28 ans pourrait avoir des envies d’ailleurs, surtout pour reformer le duo batave avec De Ligt. « Après avoir remporté un sac de trophées avec Liverpool, la Juventus pense que Van Dijk pourrait accepter un nouveau défi à l’étranger en fin de saison. Et le club prévoit déjà de faire une énorme offre pour lui l’été prochain », explique une source italienne sur le média britannique. Si ce deal venait à aboutir, Van Dijk redeviendrait à coup sûr le défenseur le plus cher de l’histoire du foot, son ancien record ayant été battu par Harry Maguire, passé de Leicester à Manchester United pour 87 ME en 2019. Cela représenterait même un tarif approchant du deuxième joueur le plus cher du monde, à savoir Kylian Mbappé acheté par le PSG pour 180 ME en 2017.