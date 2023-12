La guerre éclate pour un joueur, Barcelone attaque avant le PSG

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Révélation de la dernière coupe du monde U17 en Indonésie, le buteur argentin Claudio Echeverri est convoité par toute l'Europe. Cela s'est accéléré depuis que le joueur a annoncé ne pas vouloir prolonger à River Plate. Le FC Barcelone saute déjà sur l'occasion.

Porter le numéro 10 de l'Argentine et marquer 5 buts dans un tournoi international, c'est déjà présenter une solide carte de visite aux grands clubs européens. Claudio Echeverri a éclaboussé de son talent la Coupe du monde U17 en Indonésie cet automne. Le buteur argentin, surnommé « El Diablito », avait emmené son pays en demi-finale avec un triplé contre le rival brésilien en quart. Ses talents de buteur et sa capacité d'élimination font saliver depuis bien des formations en Europe. Cela s'est encore renforcé dans la nuit de vendredi à samedi après le trophée des champions argentin entre River Plate, le club d'Echeverri, et Rosario Central.

Echeverri veut partir, le Barça a compris le message

Le club de Buenos Aires a gagné le match 2-0 et, à l'issue de la rencontre, Claudio Echeverri a lâché une information importante sur son avenir au club. « Je ne vais pas prolonger, je continuerai encore six mois ou un an et ensuite nous verrons ce qui se passe », a t-il confié. Une bombe en Argentine et un réveil sérieux pour le FC Barcelone. Annoncé comme l'un des prétendants les plus sérieux avec le PSG et Manchester City, le club catalan va rapidement tenter une offensive sur le jeune joueur de River Plate.

💣💥Barcelona are ready to make an opening bid for River Plate's 17-year-old Argentine player Claudio Echeverri.

🇦🇷 🔴 #River 🔵 #ForçaBarça https://t.co/UCQtTVgu0y pic.twitter.com/YerH6xxGZR — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 23, 2023

« Barcelone est prêt à faire une première offre pour le joueur argentin de River Plate, Claudio Echeverri, âgé de 17 ans », a écrit le spécialiste du mercato Ekrem Konur. Un empressement logique tant le Barça apparaît fragile sur le plan sportif et financier face aux autres cadors européens sur le coup. Le FC Barcelone espère convaincre Claudio Echeverri de devenir le successeur désigné d'un certain Lionel Messi pour marquer des buts au Camp Nou. Si ce transfert se fait, l'histoire serait déjà belle à raconter.