Mercato : L'OM et l'OL concurrents pour un joueur à 15ME ?

Dans : Mercato, Serie A, OM, OL.

Encore une fois l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille semblent se croiser sur une piste lors de ce mercato, même si les moyens financiers de l'OL sont désormais supérieurs à ceux de l'OM, comme on l'a récemment constaté. Ce vendredi, TuttoMercatoWeb affirme en effet que les deux formations françaises ont dans le collimateur Christian Kouamé, l'attaquant ivoirien du Genoa. Arrivé l'été dernier dans la capitale de la Ligurie pour 5ME, Christian Kouamé a brillé pour sa première saison au Genoa, ce qui n'a pas échappé à plusieurs clubs dont l'OL, l'OM, mais également le Borussia Dortmund.

Encore lié 4 ans avec le Genoa, Christian Kouamé a vu sa valeur financière passer de 5ME à 15ME en un an, ce qui est évidemment un souci pour l'Olympique de Marseille, dont on a vu dans le dossier Dario Benedetto que sa marge financière était petite. Pour l'instant, aucune offre n'est arrivée sur le bureau des dirigeants italiens, et cela tombe bien puisqu'Aurelio Andreazzoli, le nouvel entraîneur du Genoa, souhaite garder son attaquant, lequel a marqué 11 buts la saison passée toutes compétitions confondues et qui était un cadre du club transalpin.