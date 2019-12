Mercato : L'OL ou Bordeaux, Giroud dit oui à la France !

Dans : Mercato.

En manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud va quitter les Blues cet hiver afin de relancer sa saison et se donner ainsi une chance de participer à l’Euro avec la France.

Courtisé en Italie, le champion du monde 2018 a également une belle cote dans son pays natal. Et pour cause, l’Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux sont très intéressés par le profil de l’ancien attaquant d’Arsenal, dont le contrat à Chelsea expire dans six mois. Lundi, Le Progrès indiquait même que l’OL avait concrètement relancé la piste Giroud, laquelle fait l’unanimité en interne. Mais que pense le joueur de tout cela, lui qui a souvent clamé sa réticence à revenir en Ligue 1 ? Conscient que sa situation est délicate, il ne fait visiblement plus le difficile, ne crachant plus sur un come-back dans l’Hexagone.

« La France fait partie des solutions » a lâché Olivier Giroud dans les colonnes du Dauphiné Libéré, avant de poursuivre. « Il y a de grandes chances pour qu’il y ait du changement car je n’ai plus assez de temps pour m’exprimer. J’ai l’Euro en ligne de mire. Je suis concentré sur cet objectif et je vais tout faire pour y aller. Pour le moment, je suis un joueur de Chelsea. J’ai encore quelques matches à jouer avec ce club d’ici l’ouverture du mercato. Ensuite, on va s’asseoir autour d’une table et prendre la meilleure décision pour moi ». Reste maintenant à voir quel club raflera la mise alors que l’Inter Milan, Crystal Palace ou encore des équipes de MLS sont sur les rangs.