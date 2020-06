Mercato : L’OL lâche Hassane Kamara, finale OM-Nice !

Dans : Mercato.

Cet été, de nombreux clubs français tenteront de dénicher la bonne affaire au poste de latéral gauche durant le mercato.

Lyon, Marseille, Nice... Les clubs de Ligue 1 à la recherche d’un latéral gauche sont nombreux cet été. C’est donc sans surprise que tout ce beau monde se retrouve sur des pistes communes durant ce mercato franco-français. Auteur d’une très belle saison au Stade de Reims, Hassane Kamara fait partie des joueurs extrêmement convoités en Ligue 1 et en Premier League. Il y a quelques mois, sous la houlette de Florian Maurice à l’époque, l’Olympique Lyonnais s’était positionné pour recruter le Rémois, avant finalement de faire demi-tour. A en croire les informations obtenues par Le Phocéen, le club rhodanien ne fait plus partie des clubs en lice pour recruter Hassane Kamara cet été, lequel ne figure sans doute pas dans les plans de Rudi Garcia.

En revanche, le média marseillais confirme que l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice sont plus chauds que jamais à l’idée de recruter le défenseur de 26 ans. Rien de surprenant car en début de semaine, Foot Mercato indiquait que l’OM était carrément prêt à passer à l’offensive pour recruter le joueur, en nouant le contact avec le Stade de Reims. Reste que Nice, qui cherche un concurrent à Stanley Nsoki, est en position de force dans ce dossier. Et pour cause, le Gym dispose d’une enveloppe mercato avoisinant les 60 ME, et n’a pas le fair-play financier aux trousses comme c’est le cas de l’Olympique de Marseille. La qualification phocéenne en Ligue des Champions est néanmoins susceptible d’équilibrer la balance, ce qui promet une belle finale du sud pour Hassane Kamara. Attention toutefois à la concurrence de Watford, qui rode également autour du défenseur de Reims…