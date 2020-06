OM : Un latéral gauche à Marseille, Eyraud accélère

Dans : OM.

Avec la qualification en poche pour la Ligue des Champions, l’OM devra impérativement recruter un latéral gauche afin de concurrencer Jordan Amavi la saison prochaine.

L’heure n’est plus au bricolage à Marseille et visiblement, André Villas-Boas ne souhaite plus utiliser Hiroki Sakaï à un poste de latéral gauche qui n’est pas le sien la saison prochaine. Selon toute vraisemblance, le club phocéen va enfin régler un bug récurrent de son effectif, le manque de concurrence à Jordan Amavi sur le couloir gauche de la défense. Et pour combler ce problème gênant, l’Olympique de Marseille a les yeux en Ligue 1 puisque selon les informations de Foot Mercato, le profil d’Hassane Kamara (Reims) fait l’unanimité au sein de la direction phocéenne.

Kamara priorité à gauche

Hommes clés du sportif à Marseille en attendant l’arrivée tant attendue du futur Head of football, Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas ont validé cette piste selon le média, qui indique que Watford a dégainé une première offre à hauteur de 3 ME plus 2 ME de bonus. Une proposition qui devrait inciter Marseille à rapidement contre-attaquer. Selon des sources proches du club phocéen, des discussions ont lieu actuellement entre l’OM, le Stade de Reims et l’entourage d’Hassane Kamara afin de négocier un transfert estival. Pour Marseille, il y a là l’opportunité de recruter un véritable concurrent à Jordan Amavi pour une somme dérisoire, certainement inférieure à 5 ME hors bonus. Reste à voir si le club phocéen aura les reins suffisamment solides pour boucler ce dossier, alors que Nice et un autre club français dont le nom n’a pas filtré, sont également sur les rangs. Également en lice pour décrocher la signature de Pape Gueye en provenance du Havre, l’OM semble s’activer plus que jamais sur le front du mercato.