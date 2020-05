Mercato : L'OL et Rennes à la lutte pour Moses Simon

Dans : Mercato.

Révélation de la saison du côté du FC Nantes, Moses Simon va être courtisé cet été.

Le joueur, qui appartient encore à Levante, va toutefois voir prochainement son option d’achat être logiquement levée par les Canaris. Cela fera un transfert à 5 ME avec une possible plus-value immédiate. En effet, le spécialiste des transferts Manu Lonjon affirme que la bataille a déjà commencé et que deux clubs sont sur les rangs. Il s’agit de Rennes, qui entend bien se renforcer avec sa place sur le podium désormais officielle, et l’Olympique Lyonnais, qui ne dit jamais non à quelques bons coups en Ligue 1.

Waldemar Kita n’est toutefois pas né de la dernière pluie. S’il est prêt à écouter les offres concernant son ailier nigérian, il demandera certainement une somme non négligeable, qui approchera des 10 ME. Le club breton a déjà montré par le passé qu’il savait investir, et Moses Simon a l’énorme avantage d’avoir déjà pris ses aises en Ligue 1, avec une marge de progression non négligeable. De son côté, l’OL pourrait perdre encore des joueurs majeurs sur le plan offensif cet été, surtout s’il était privé de Coupe d’Europe, et foncer sur le joueur aux 9 buts et 7 passes décisives cette saison sous le maillot jaune.