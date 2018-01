Mercato : L'énorme sacrifice de Coutinho pour signer au Barça !

Dans : Mercato, Liga.

Le transfert de Philippe Coutinho au FC Barcelone se précise d'heure en heure puisque ce samedi matin la presse anglaise annonce que l'attaquant n'est pas parti vendredi soir avec ses coéquipiers de Liverpool à Dubaï où les Reds font une opération de promotion au lendemain de leur victoire en Cup contre Everton. L'opération pourrait donc rapidement se finaliser et pour cela il a fallu que Coutinho fasse un gros sacrifice financier, histoire de débloquer les négociations entre les deux clubs.

En effet, la position du FC Barcelone et de Liverpool n'arrivant pas à se rejoindre sur le prix à payer, l'attaquant brésilien de 25 ans aurait accepté de s'asseoir sur 15ME afin de permettre au transfert de s'accélérer. Le Mundo Deportivo affirme que Philippe Couthino a lâché une part très conséquente de ce que devait lui donner le Barça à la signature, le joueur étant de plus en plus agacé de ne pas voir les choses évoluer dans le bon sens. Cependant, le joueur de Liverpool pourrait rapidement s'y retrouver, Nike, auteur d'une belle bourde la semaine passée, étant prêt à lui assurer une grosse augmentation de contrat afin de compenser en partie ce manque à gagner. Le deal est donc désormais susceptible de se faire autour de 120ME plus 40ME de bonus.