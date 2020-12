Mercato : L'arroseur arrosé, Pogba fait chanter Mino Raiola

Dans : Mercato.

Encore sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, Paul Pogba n’a semble-t-il plus aucun avenir en Premier League…

Ces derniers mois, et plus généralement depuis l’été 2018, quand il a été sacré champion du monde avec l’équipe de France, Paul Pogba a des envies d’ailleurs du côté de Manchester. Désireux de rejoindre un top club européen, comme le Real Madrid de Zinédine Zidane, l'international tricolore n’a pourtant pas eu de bon de sortie au dernier mercato. Tout simplement parce qu’aucun club n’avait les moyens financiers de régler le montant demandé par MU. Mais en 2021, quand Pogba sera à un an de la fin de son bail chez les Red Devils, sa sortie pourrait être facilitée. D’autant plus que Mino Raiola a annoncé le futur départ de son poulain. « Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester, il n’arrive plus à s’exprimer comme il voudrait. Il doit changer d’équipe, d’endroit », a lâché l’agent italien dans la presse cette semaine.

Un coup de pression sur les dirigeants de MU que Christian Falk ne comprend pas trop. « Pourquoi Mino Raiola parle maintenant publiquement dans une interview ? Pourquoi il parle d’un adieu de Paul Pogba à Manchester United ? L'agent a maintenant la pression de Pogba et il doit trouver un nouveau club… Sinon, il pourrait perdre son client », a lancé, sur Twitter, le journaliste de Bild Sport, qui sait que les grands clubs européens n’auront pas les moyens de sortir 50 ME pour recruter Pogba. Surtout en cette période de crise, et pour un joueur qui n’est plus que l’ombre de lui-même cette année... Mais peut-être que le PSG va venir sauver tout le monde dans ce dossier ? Réponse en 2021.