PSG : Le prix de Pogba s'écroule, c'est bon pour Paris !

Plus désireux que jamais de quitter Manchester United l’été prochain, Paul Pogba attire plusieurs poids lourds du football européen.

Son ancien club de la Juventus Turin est notamment intéressé par le come-back de l’international français. Mais la Vieille Dame ne sera pas seule sur ce dossier bouillant. Et pour cause, le Paris Saint-Germain a également un œil sur Paul Pogba, comme indiqué plus tôt dans la semaine par la presse italienne. Aux côtés de la Juve donc, mais également du Real Madrid, le Paris SG fait partie des trois clubs les plus chauds sur Paul Pogba. Et plus les semaines passent, plus le prix du champion du monde 2018 s’écroule, pour le plus grand bonheur de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi. La tendance d’une baisse du prix de Paul Pogba ne cesse de se confirmer, comme rapporté ce vendredi par CalcioMercato.it.

Le média croit savoir qu’en échange d’une offre estimée à 55 ME, Manchester United pourrait accepter de vendre Paul Pogba, loin d’être un titulaire indiscutable cette saison et qui ne fait plus l’unanimité chez les Red Devils. Un constat d’autant plus valable après les propos de Mino Raiola, 24 heures seulement avant le match le plus important de la saison de Manchester United, sur la pelouse du Red Bull Leipzig en Ligue des Champions. Reste maintenant à voir qui du Real Madrid, de la Juventus Turin ou du Paris Saint-Germain aura les faveurs d’un Paul Pogba très courtisé, et bien décidé à rebondir afin de relancer sa carrière. Toujours en verve avec les Bleus, le champion du monde se doit d’être aussi performant en club qu’avec sa sélection. C’est tout l’enjeu du choix de son futur club. Le PSG, attentif au dossier, se tient prêt à dégainer…