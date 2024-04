Paulo Fonseca fixe une terrible condition à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Paulo Fonseca est la priorité de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset à la fin de la saison. Mais l’entraîneur de Lille, en fin de contrat au mois de juin, ne viendra pas à Marseille à n’importe quelles conditions.

Le journal L’Equipe en fait sa Une ce vendredi, Paulo Fonseca est le choix numéro un de l’Olympique de Marseille pour le poste d’entraîneur la saison prochaine. Déjà courtisé la saison passée, le technicien portugais avait donné son accord au club phocéen mais les deux parties s’étaient heurtés au refus de Lille de le libérer. En juin prochain, cet obstacle va disparaitre puisque Paulo Fonseca est en fin de contrat avec les Dogues et sera libre de prolonger dans le Nord ou de partir dans le club de son choix.

Paulo Fonseca à l'OM, Longoria a choisi https://t.co/wFYN87nOiQ — Foot01.com (@Foot01_com) April 26, 2024

L’OM est plus présent que jamais sur ce dossier et va faire son maximum pour convaincre l’ancien technicien de l’AS Roma, mais la tâche s’annonce rude. A en croire le compte insider La Minute OM, Paulo Fonseca n’a quasiment aucune chance de rejoindre la cité phocéenne si Marseille n’est pas qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. « Si pas de Ligue des Champions la saison prochaine, pas de Fonseca à l’OM ! Oui le club souhaite l’avoir comme entraîneur et depuis le départ de Tudor. Fonseca avait donné son accord pour rejoindre l’OM, mais son président avait mis son veto » explique le compte insider.

Paulo Fonseca trop difficile à convaincre pour l'OM ?

Or, une qualification pour la Ligue des Champions relèverait du miracle à Marseille, qui ne peut clairement plus accéder au top 4 de la Ligue 1 et qui devra donc gagner l’Europa League pour décrocher un ticket pour la C1. La question est maintenant de savoir si Pablo Longoria sera en capacité de convaincre Paulo Fonseca de relever le challenge marseillais, même en cas d’absence de Ligue des Champions, ce qui parait aujourd’hui improbable d’autant que parallèlement, Lille est en bonne position pour disputer cette compétition la saison prochaine. Pour rappel, L’Equipe a dévoilé d’autres coachs ciblés par l’OM en cas de refus de Paulo Fonseca. Les noms de Franck Haise, Sergio Conceiçao ou encore Habib Beye ont notamment été évoqués.