Mercato : L’annonce choc de Kane, le PSG largué

Dans : Mercato.

Avant-centre prolifique de Tottenham et de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane veut quitter les Spurs. Et vite !

A 27 ans, Harry Kane est l’enfant de Tottenham. Après avoir porté les Spurs sur ses épaules ces dernières années, passant tout proche du Graal lors de la finale de la Ligue des Champions 2019, il a décidé de tourner la page après 17 ans de présence ! Sky Sports l’affirme, l’Anglais a annoncé à ses dirigeants son désir de changer d’air, et de rejoindre un autre club pour y gagner enfin des titres. Ses agents, Charlie Kane et sa société CK66, ont ainsi lancé les procédures pour un transfert sans perdre de temps. Car l’international anglais veut être libre dans sa tête pour l’Euro, et entend avoir trouvé son nouveau club avant le 11 juin. Cela laisse trois semaines donc pour boucler l’affaire. Tout s’accélère mais un premier indice de poids transparait déjà. En effet, si le PSG, le Real Madrid ou la Juventus Turin ont parfois été annoncés comme des candidats pour l’avant-centre anglais, ce dernier n’envisage pas vraiment de traverser la Manche. Malgré les intérêts, notamment du club parisien pour remplacer Mauro Icardi avec un joueur de premier plan, son souhait affiché est de continuer en Premier League.

City, United ou Chelsea candidats

Trois clubs se sont donc présentés pour négocier. Il s’agit de Manchester United, qui ne devrait toutefois pas trop insister en raison de la récente prolongation d’Edinson Cavani et de la volonté de renforcer d’autres secteurs de jeu. De Chelsea qui rêve d’un numéro 9 indiscutable après les saisons délicates d’Abraham et de Giroud, et le rendement incertain de Werner. Et Manchester City, qui va devoir remplacer Sergio Agüero, et joue souvent sans numéro 9. A cela s’ajoute un prix qui sera tout de même copieux.

« Il a un contrat jusqu’en juin 2024, et Tottenham, s’ils sont d’accords pour le lâcher, vont en vouloir pour leur argent. Il est valorisé à 130 ME actuellement, mais le transfert dépendra de leur volonté d’écouter les offres en-dessous de ce montant. Maintenant, ce n’est un secret pour personne que Kane veut jouer pour des titres, et qu’il a été frustré par les performances récentes de Tottenham. Cela fera deux ans sans Ligue des Champions », a souligné l’expert de Sky Sports Paul Gilmour, pour qui le moment est venu pour le Prince Harry de trouver un nouveau club.