PSG : Paris fait rêver Harry Kane au mercato

Dans : PSG.

A moins d’un miracle, Tottenham ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Une bonne raison de partir pour Harry Kane.

Une fois de plus meilleur buteur des Spurs cette saison avec 31 buts toutes compétitions confondues, Harry Kane veut passer un cap. Du haut de ses 27 ans, le natif de Londres a fait le tour de la question à Tottenham, où il a atteint la finale de la Ligue des Champions il y a deux ans, sans jamais pour autant parvenir à gagner de titre. A en croire les informations relayées par Diario Madridista, Harry Kane souhaite plus que jamais découvrir un nouveau championnat. Et sans surprise, deux clubs font office de favori pour accueillir Harry Kane : le Real Madrid, qui privilégie cependant les pistes Kylian Mbappé et Erling Haaland… ainsi que le Paris Saint-Germain.

Pochettino le veut au PSG

Il y a plusieurs semaines, Téléfoot dévoilait que l’objectif n°1 du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé se nommait Mohamed Salah. L’attaquant de Liverpool est un rêve de l’Emir du Qatar, mais Mauricio Pochettino a une autre idée en tête : faire venir Harry Kane, qu’il a côtoyé durant de longues années à Tottenham. Secrètement, le manager du Paris SG rêve de voir venir le Britannique au PSG afin de compenser un éventuel départ de Mauro Icardi, activement poussé vers la sortie, ou de Moise Kean, prêté sans option d’achat par Everton.

Une proposition du Paris Saint-Germain ferait très certainement mouche auprès de Kane, bien décidé à quitter Tottenham et qui semble enclin à accepter des offres du PSG ou du Real Madrid afin de changer d’air. Reste maintenant à voir si l’Emir du Qatar suivra la volonté de Mauricio Pochettino en faisant venir le striker de la Premier League, où si d’autres choix seront faits dans les hautes sphères du club parisien. Notons par ailleurs qu'il y a quelques jours, la presse anglaise se faisait l'écho d'un possible duel entre Manchester United et Manchester City pour Harry Kane cet été au mercato, un duel que n'évoque par la presse espagnole.