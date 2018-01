OGCN : José Mourinho veut piocher à Nice au mercato

Dans : Mercato, OGCN, Ligue 1, Premier League.

Deuxième de Premier League avec trois petits points d’avance sur Chelsea, Manchester United est très actif durant ce mercato hivernal.

En effet, le club entraîné par José Mourinho s’est attaché les services d’Alexis Sanchez. Et visiblement, cela ne devrait pas s’arrêter là. Tandis que Marouane Fellaini pourrait quitter le club libre de tout contrat en juin prochain et que Michaël Carrick va prendre sa retraite, le recrutement d’un milieu de terrain est désormais la priorité du coach portugais de Manchester United.

Selon les informations de Metro, le club britannique souhaiterait piocher en Ligue 1, et plus particulièrement à l’OGC Nice. Le quotidien révèle que José Mourinho apprécie particulièrement le profil de Jean-Michaël Seri, qu’il estime complémentaire avec Paul Pogba et Nemanja Matic. Manchester United n’a pas planifié de départ cet hiver dans ce secteur de jeu, mais José Mourinho souhaiterait absolument recruter le milieu de l’OGC Nice dès janvier afin qu’il s’acclimate durant cette deuxième partie de saison, avant d’être un potentiel titulaire à part entière la saison prochaine. Pour l’heure, aucun montant n’a filtré concernant l’international ivoirien, sous contrat avec le club azuréen jusqu’en juin 2019…