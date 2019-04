Mercato : Hazard fan de Zidane, le coup XXL se rapproche

Dans : Mercato, Liga, Premier League, Foot Europeen.

Le retour de Zinedine Zidane sur le banc de touche du Real Madrid a fait plaisir à beaucoup de monde au sein du football européen.

Dans la capitale espagnole en premier lieu, puisque le come-back de Zizou n’a fait que des heureux. Mais pas que. Puisque même du côté de Chelsea, et plus précisément chez Eden Hazard, le remplacement de Santiago Solari par ZZ a été vu d’un bon oeil. Pas étonnant quand on sait que l’attaquant belge est fan du technicien français, alors même que son nom circule avec insistance à la Maison Blanche.

« Je ne suis pas un joueur du Real Madrid, mais en tant que supporter de Zidane, j’étais très content qu’il revienne parce que le football a besoin de Zidane. Pour le Real, c’est bien, pour les supporters du Real, c’est bien. Mais pour les autres équipes, un peu moins parce que le Real Madrid de Zinedine Zidane gagne beaucoup, donc ce sera compliqué. Mon avenir ? Ce n’est pas quelque chose dont j’ai envie de parler maintenant. Il y a beaucoup de rumeurs à droite à gauche, mais moi, il reste un mois avec Chelsea. Et la fin de saison peut-être belle si on remporte l’Europa League et qu’on accroche la Ligue des Champions l’année prochaine. Il faudra tout donner et après on verra ce qu’il se passera », explique, sur RMC, Hazard, qui brosse Zidane dans le sens du poil. À voir si cela sera payant en vue du prochain mercato estival, au cours duquel l’ancien Lillois pourrait devenir la nouvelle star du Real.