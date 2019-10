Mercato : Hatem Ben Arfa avec Ribéry à la Fiorentina ?

Dans : Mercato, Serie A, Foot Europeen, Rennes.

Voilà désormais plus de quatre mois qu’Hatem Ben Arfa ne joue plus au football de haut niveau, et se contente de quelques matchs ou des « Five » avec ses amis histoire de s’entretenir.

A la recherche d’un club, le meneur de jeu qui a terminé son contrat avec Rennes sur une victoire en Coupe de France, avait fait savoir pendant l’été qu’il ne rejoindrait qu’un club qui parviendrait à le séduire, et ne voulait pas non plus poursuivre sa carrière en dehors des grands championnats européens. Ces dernières semaines, la Sampdoria, Fenerbahçe et West Ham ont discuté avec lui, sans succès.

A 32 ans, le natif de Clamart attendait visiblement le bon challenge et il pourrait l’avoir trouvé avec la Fiorentina. Tuttosport annonce ainsi des contacts entre l’entourage du joueur et le club toscan, qui a frappé fort cet été en recrutant Franck Ribéry. Une association des deux anciens internationaux français est-elle possible ? Les négociations salariales risquent d’être compliquées, même si la Viola est prête à faire des efforts pour un joueur qui arrive libre. Le défi est de taille, pour un Ben Arfa qui avait déjà mis un temps fou à retrouver sa forme lors de son arrivée à Rennes, après un an sans jouer au PSG.