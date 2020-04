Haaland 2020, Mbappé 2021, le rêve fou du Real Madrid !

Dans : Mercato.

Malgré la crise actuelle, le Real Madrid rêve toujours de s'offrir les deux meilleurs jeunes footballeurs du monde avec Haaland et Mbappé.

En ces heures difficiles, et pas que pour les clubs de football, il est encore bon de se projeter vers l’avenir et les jours meilleurs que l'on espère tous. C’est probablement ce qui inspire les dirigeants du Real Madrid, les Merengue ayant des finances suffisamment solides afin d’envisager la suite des événements sans craindre le crash. Et ce lundi, Marca fait sa grande Une sur le rêve plus vraiment secret de Florentino Perez, à savoir faire signer au Real Madrid les deux stars que sont Erling Haaland et Kylian Mbappé. Pour réussir ce double coup énorme, le patron de la Maison blanche va prendre son temps, avec comme première cible au mercato 2020 l’international norvégien du Borussia Dortmund. Pour convaincre le club allemand de céder son prodige, le Real Madrid est prêt à 75ME affirme le média sportif espagnol.

Concernant Kylian Mbappé, les Madrilène sont toujours persuadés que le champion du monde 2018 ne prolongera pas son contrat au Paris Saint-Germain et que dans un an l’Emir du Qatar donnera le feu vert plus facilement pour une vente de la star tricolore. Pour cela, Florentino Perez compte sur les excellents relations qu’il a avec le propriétaire du PSG afin que l’opération se passe cordialement et sans la brutalité des négociations entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pour Neymar. Cependant, l’épisode actuelle pourrait changer la donne, le clan Mbappé pouvant finalement décider que Paris est financièrement capable d’assurer un avenir doré sur le plan sportif et financier à l’attaquant vedette. Et l’hypothèse d’une prolongation commence à trotter dans les esprits, y compris du côté du Real Madrid.