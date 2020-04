Mercato : Guardiola rêve de Varane, il aurait affaire à Zidane

Dans : Mercato.

Intéressé par le profil de Raphaël Varane, le manager de Manchester City Pep Guardiola s’est heurté à un mur. En effet, le Real Madrid refuse de négocier.

Raphaël Varane (26 ans) à Manchester City, le rêve de Pep Guardiola ne deviendra pas réalité. Fan du défenseur central du Real Madrid, le coach de Manchester City voudrait l’attirer et l’associer à son compatriote Aymeric Laporte. Mais en raison de ses problèmes avec le fair-play financier, on voit mal comment le club mancunien pourrait financer un tel transfert. Et de toute façon, la Maison Blanche refuse catégoriquement d’ouvrir les discussions. Pour l’entraîneur Zinédine Zidane, qui l’avait recruté à l’âge de 18 ans, l’international français représente l’un des piliers de son équipe.

Le Real le considère même comme le successeur naturel de Sergio Ramos en tant que patron de la charnière centrale. Certains le voient également comme le futur capitaine des Merengue. C’est dire à quel point l’ancien Lensois a la cote à Madrid, et surtout auprès de Zidane qui, selon Defensa Central, confie en interne qu’il quittera la capitale espagnole avant Varane. Une manière d’inciter les dirigeants à blinder le champion du monde 2018, actuellement en discussions pour prolonger son contrat qui expire en 2022. L’idée ne déplaît pas au principal intéressé qui a totalement oublié ses doutes de l’année dernière. Désormais, Varane se voit terminer sa carrière au Real et n’est absolument pas tenté par une expérience sous les ordres de Guardiola.