Mercato : Griezmann exige un salaire monstrueux à Man United !

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs semaines, Antoine Griezmann est également convoité depuis plusieurs mois maintenant par Manchester United…

Surtout, le club catalan pourrait se retirer de la course à la signature du Français après avoir conclu l’arrivée de Philippe Coutinho en provenance de Liverpool. Par ailleurs, un désaccord financier existerait entre le clan Griezmann et les dirigeants du FC Barcelone, selon les informations du Sun ce lundi. A en croire le tabloïd anglais, Antoine Griezmann utiliserait l’intérêt de Manchester United afin d’obtenir le meilleur salaire possible à l’été 2018. Le club de José Mourinho a fait de l’international français sa priorité et serait prêt à offrir à ce dernier un salaire XXL de 330.000 euros… par semaine.

Bien loin des exigences du natif de Macon, qui réclamerait des émoluments à hauteur de 450.000 euros par semaine. En interne, un dirigeant de Manchester United serait d’ailleurs pessimiste sur les chances du club de Premier League de faire signer Griezmann. « Ce salaire pourrait être trop élevé pour nous. Le club veut absolument le faire signer, mais c’est énormément d’argent. Son clan fait des demandes importantes et pour l’instant, le club est réticent à l’idée de céder » explique une source interne à Manchester United. Autant dire que pour l’heure, l’avenir de « Grizou » est très incertain… Espérons simplement que cela ne pollue pas sa Coupe du Monde 2018.