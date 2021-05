Mercato : Gravillon entre l’OM, l’ASSE et Rennes ?

Dans : Mercato.

Avec 26 titularisations au compteur, Andreaw Gravillon a été l’un des grands artisans du maintien de Lorient en Ligue 1.

Prêté par l’Inter Milan, le défenseur central de 23 ans a réalisé une excellente saison au sein de l’équipe de Christophe Pélissier. Le FC Lorient dispose d’une option d’achat estimée à 4,5 ME pour recruter définitivement le Français de l’Inter. Mais le contexte financier n’est pas favorable à de lourds investissements pour les Merlus, qui pourraient laisser passer leur tour. Une aubaine pour les clubs plus huppés de Ligue 1, lesquels sont nombreux à s’intéresser à Andreaw Gravillon selon Foot Mercato. Le média dévoile que l’OM, l’AS Saint-Etienne ainsi que Montpellier et le Stade Rennais ont d’ores et déjà entamé les discussions avec l’entourage du joueur.

En plein chantier, Marseille risque de perdre Duje Caleta-Car et Leonardo Balerdi cet été. En ce sens, Pablo Longoria doit recruter plusieurs défenseurs centraux et le profil du Lorientais plaît à Jorge Sampaoli. De son côté, le Stade Rennais prépare la succession de Damien Da Silva en partance pour l’Olympique Lyonnais. A Saint-Etienne, il est question d’oublier le géant Pape Cissé, qui n’était que prêté par l’Olympiakos. Autant dire que tous les clubs intéressés seront sans doute en mesure d’offrir à Gravillon du temps de jeu, ce qui va rendre le choix du défenseur de 23 ans particulièrement compliqué. Sa décision sera d’autant plus difficile à prendre que selon le média spécialisé dans les transferts, Andreaw Gravillon n’est pas seulement dragué par des clubs français. En Angleterre, ses prestations ont tapé dans l’œil des recruteurs de Leicester, de Southampton et de Crystal Palace tandis qu’en Espagne, son nom a été glissé du côté du Bétis Séville. Autant dire que les prochains jours seront cruciaux pour Andreaw Gravillon, dont l’avenir ne devrait ni s’écrire à Lorient, ni à l’Inter Milan.