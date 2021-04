OM : Caleta-Car à Liverpool, retour de flamme au mercato

Dans : OM.

Cet hiver, Liverpool a fait son maximum pour obtenir la signature de Duje Caleta-Car en provenance de l’OM.

Un accord avait été trouvé entre le défenseur international croate de l’Olympique de Marseille et les Reds. Mais à quelques heures seulement de la fin du mercato hivernal, Pablo Longoria s’est fermement opposé au départ de Duje Caleta-Car, jugeant qu’il n’aurait pas le temps pour trouver un défenseur de niveau équivalent avant la deadline. Le choix de Pablo Longoria était-il le bon ? Il y a débat, quand on sait que Liverpool avait posé près de 25 ME sur la table et que Duje Caleta-Car est nettement moins bon depuis ce transfert avorté. Mais que toutes les parties se rassurent, l’opportunité de boucler ce transfert risque de se présenter à nouveau cet été, selon les informations obtenues par Metro.

Le média britannique affirme que Jürgen Klopp est toujours dans l’optique de recruter Duje Caleta-Car pour renforcer la défense de Liverpool au mercato estival. L’entraîneur allemand des Reds apprécie les qualités de relance du Croate et sa puissance dans les duels. Confronté à une hécatombe en défense avec les blessures de Joe Gomez, Joël Matip et bien sûr de Virgil Van Dijk, Jürgen Klopp souhaite compter des remplaçants de qualité au sein de son effectif en défense centrale, raison pour laquelle Duje Caleta-Car est toujours ciblé. Du côté de l’Olympique de Marseille, on ne s’opposera pas une deuxième fois au départ du vice-champion du monde 2018, recruté en provenance de Salzbourg il y a trois ans pour la coquette somme de 19 ME. Il sera désormais intéressant de connaître les exigences financières de Pablo Longoria, qui avait refusé environ 25 ME cet été et qui comptera sur le transfert de Duje Caleta-Car pour renflouer les caisses de l’OM cet été. De leur côté, les supporters espèrent que ce départ va donner suffisamment d’air aux finances de Marseille pour conserver le joyau Boubacar Kamara.