Mercato : Gareth Bale poussé par le Real Madrid à Tottenham ?

Dans : Mercato.

Absent pour la Supercoupe d’Espagne puis pour le match contre le FC Séville ce week-end en Liga, Gareth Bale ne semble plus très concerné par le projet madrilène.

Que cela soit cet hiver ou l’été prochain, l’international gallois semble promis à un départ, Zinedine Zidane n’ayant visiblement plus la patience de composer avec un joueur trop régulièrement blessé, et dont l’intérêt pour le football et pour le Real Madrid pose question. C’est ainsi que selon la Sexta, le club merengue a engagé des discussions avec Tottenham au sujet d’un éventuel transfert de Gareth Bale à Londres, plus surement dans l’optique du prochain mercato estival.

Recruté pour 100 ME en 2013, Gareth Bale a un rendement indigne de son statut dans la capitale espagnole avec 2 petits buts et 2 passes décisives en 14 rencontres disputées. Des chiffres qui ont poussé le Real Madrid à agir, et à s’activer de manière très concrète dans le but de trouver une porte de sortie à son joueur, lequel figure désormais derrière Isco, Vinicius ou encore Rodrygo pour compléter l’attaque « type » de Zinedine Zidane au Real Madrid aux côtés de Karim Benzema et d’Eden Hazard. Reste maintenant à voir si Tottenham, aussi riche soit-il, sera enclin à offrir à Gareth Bale le salaire royal qu’il perçoit actuellement à Madrid. Pour rappel, et pour le plus grand malheur de Zinedine Zidane, le Gallois est lié au Real jusqu’en juin 2022. Cela ne l'empêche pas de se faire toujours remarqué, notamment en quittant le stade Bernabeu à la 81e minute de chaque match où il ne joue pas comme ce fut le cas le week-end dernier, sachant que le Real Madrid n'inflige pas d'amende aux joueurs qui restent au moins 80 minutes.