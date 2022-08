Mercato : Fofana va au clash et défonce les rageux

Dans : Mercato.

Par Marc Verti

Le défenseur français est au cœur des critiques depuis quelques jours pour avoir évoqué en interne son souhait de quitter Leicester. Wesley Fofana va au clash avec la direction de son club et envoie un message fort.

Depuis plusieurs jours, Wesley Fofana attire les convoitises de nombreux clubs européens. Parmi eux, se trouvent Manchester City qui recherche désespérément un défenseur central de haut niveau pour l’associer à Ruben Dias et Chelsea qui aimerait recruter un joueur pour former une défense à trois avec Thiago Silva et Koulibaly. Le PSG est également intéressé si le dossier Milan Skriniar ne prend pas forme. L’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne, acheté 35 millions par Leicester en 2020 a donc l’embarras du choix pour passer un cap dans sa carrière. Seul problème, les Foxes n’ont pas vraiment l’air d’avoir envie de vendre le joueur de 21 ans. Selon les informations du journal anglais The Athletic, les dirigeants anglais seraient prêts à lâcher leur défenseur contre un chèque de 95-100 millions d’euros. De son côté, l’Equipe parle d’un montant de 60 millions. Forcément, une somme trop onéreuse pour les clubs. Désireux de rejoindre un club plus huppé, Fofana est prêt à partir au clash si les choses ne bougent pas durant le mercato.

Déjà plus un joueur de Leicester ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wesley Fofana (@lawestt_)

Sur Twitter, le natif de Marseille a modifié sa biographie. L’homme aux 50 matchs avec Leicester a supprimé le nom de son équipe et n’a laissé que « footballeur professionnel ». Ouvrant largement la porte à un départ ou au moins à exposer ses sentiments, quitte à se fâcher avec son club actuel. Il a également publié une story sur son compte Instagram avec une citation de l’acteur Denzel Washington « Mon père m’a dit tu vas énerver beaucoup de gens lorsque tu vas commencer à faire ce qui est mieux pour toi. Et j’ai commencé à le réaliser. » a relaté Fofana qui pense à son avenir et passe outre les critiques des supporters. Alors que la Premier League reprend le 7 août pour Leicester face à Brendfort, Wesley Fofana compte bien changer d'air et tient à faire savoir qu'il fera passer ses intérêts avant tout, y compris avant ceux de son club qui l'a soutenu pendant sa longue blessure. Autant dire que du côté des fans des Foxes, le comportement du Français a beaucoup de mal à passer.