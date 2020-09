Mercato : Enzo Zidane à Casablanca, le transfert surprise

Dans : Mercato.

Roberto Carlos a frappé un grand coup ce jeudi sur les réseaux sociaux, annonçant le possible transfert d’Enzo Zidane au Wydad Casablanca. Les négociations sont en cours, et pourraient donc déboucher sur l’arrivée du fils ainé de Zinedine Zidane, qui n’a pour le moment pas réussi à faire décoller sa carrière, et se retrouve sans club actuellement. Son arrivée dans l’un des plus grands clubs marocains aurait en tout cas le mérite de faire du bruit, même si rien n’est encore officiel pour le moment.