Mercato : Matthijs De Ligt à la Juventus, c’est enfin bouclé

Dans : Mercato, Serie A.

Matthijs de Ligt sera bientôt soulagé. Après s'être entendu avec la Juventus Turin depuis plusieurs jours, le défenseur central de l’Ajax Amsterdam attend un accord entre les deux clubs. Un obstacle pas si évident pour la Vieille Dame, qui ne parvenait pas à satisfaire le demi-finaliste de la Ligue des Champions. On commençait même à parler d’un rebondissement et d’une autre destination pour le Néerlandais. Mais d’après France Football, la Juve et l’Ajax ont enfin bouclé le transfert pour 70 M€. Rappelons que le défenseur de 19 ans, ancienne cible du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, a négocié un contrat de cinq ans avec 12 M€ de salaire annuel net.