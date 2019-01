Mercato : De Jong préfère le PSG à City, mauvaise nouvelle... pour l'OL

Dans : Mercato, PSG, OL, Premier League.

Courtisé par Barcelone, le PSG mais également par Manchester City, Frenkie De Jong se rapproche jours après jours de la capitale française.

Effectivement, le média Metro confirme que c’est bien le PSG qui tient la corde pour accueillir la star néerlandaise l’été prochain. Et pour cause, Manchester City refuserait de s’aligner sur les tarifs parisiens, ceux-ci étant jugés comme démesurés. En interne, Pep Guardiola aurait par ailleurs validé la décision de ses dirigeants de ne pas surenchérir, au risque de perdre la bataille pour Frenkie De Jong. Surtout que l’entraîneur catalan a plus d’un tour dans son sac, et aurait un plan B… en France.

City laisse De Jong au PSG et fonce sur Ndombélé

Manchester City recherchant un joueur pour succéder à Fernandinho, c’est à la porte de l’Olympique Lyonnais que le champion d’Angleterre pourrait rapidement frapper selon le média britannique. En effet, il est précisé que le profil de Tanguy Ndombélé fait totalement l’unanimité au sein du staff de Manchester City, et qu’une offensive l’été prochain est possible. Une autre piste plaît beaucoup à Pep Guardiola, il s’agit de celle menant à Ruben Neves, de Wolverhampton. Mais l’un des plus grands espoirs du football portugais est estimé à plus de 100 ME par ses dirigeants. Ce qui pourrait bien pousser les Citizens à tout miser sur Tanguy Ndombélé… Reste que Jean-Michel Aulas ne fera pas non plus de cadeaux au Sheikh Mansour, propriétaire du club anglais depuis 2009.