Mercato : Dani Alves a la cote, il en profite et exige un salaire XXL

Auteur d’une saison mitigée avec le Paris Saint-Germain, Dani Alves s’est excellemment rattrapé durant la Copa America avec le Brésil.

Titulaire et capitaine, l’ancien latéral du Paris Saint-Germain a été élu meilleur joueur de la compétition. Des prestations qui sont arrivées au moment idoine pour l’ex Turinois, dont la cote a subitement grimpé sur le marché des transferts. Manchester City s’intéresse par exemple à lui…

Mais à en croire les informations du Daily Express, Dani Alves n’est pas prêt à baisser son salaire. Et pour cause, le défenseur de 36 ans exigerait une rémunération de 134.000 euros par semaine à son futur club. Pep Guardiola, grand fan de longue date de Dani Alves, sait donc à quoi s’en tenir. Reste à voir si Manchester City cédera aux exigences du Brésilien, qui présente l’avantage non négligeable d’être libre de tout contrat.