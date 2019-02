Mercato : Cristiano Ronaldo veut recruter au Real, et pas que Marcelo

Dans : Mercato, Serie A, Bundesliga.

Ces derniers jours, la presse italienne s’est excitée autour d’un éventuel départ de Marcelo à la Juventus Turin.

Un transfert à hauteur de 45 ME est même évoqué pour le Brésilien, plus vraiment dans les plans de Santiago Solari au Real Madrid. Et à en croire les informations de Marca, un autre joueur ayant évolué avec Cristiano Ronaldo pourrait prochainement faire l’objet d’une offensive du champion d’Italie en titre. Effectivement, le média espagnol est catégorique et affirme que le Portugais a directement pris son téléphone pour convaincre James Rodriguez de quitter le Bayern pour la Juventus Turin.

Marcelo dans le viseur, James aussi ?

Utilisé à 11 reprises en Bundesliga cette saison (3 buts), l’international colombien est en difficulté en Bavière et verrait plutôt d’un bon œil un départ. Reste à savoir si la Juventus Turin sera prête à suivre l’avis de Cristiano Ronaldo en misant sur James Rodriguez. Surtout, il n’est pas encore acquis que la direction du Bayern Munich soit encline à vendre l’ancienne star du Real Madrid, Franck Ribéry et Arjen Robben étant sur la fin de leur carrière…