Mercato : Cristiano Ronaldo vendu 100ME, l'erreur du siècle pour le Real Madrid !

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Cela a été l'énorme sensation du mercato estival 2018, Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid pour la Juventus, un transfert qui s'est fait rapidement et à la surprise générale, tout le monde pensant que CR7 jouait avec les nerfs des Merengue pour mieux être augmenté. Et depuis le début de saison, on voit ce que coûte sportivement l'absence de Cristiano Ronaldo à Madrid, et ce qu'il apporte concrètement à la Juventus. Interrogé sur ce transfert spectaculaire de son compatriote, Andre Villas-Boas estime que les dirigeants madrilènes se sont incroyablement trompés et qu'au contraire ceux du club turinois ont probablement fait l'affaire du siècle en s'offrant CR7 à 100ME.

Le coach portugais a clairement du mal à comprendre. « Le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid m’a totalement surpris. Car comment pouvez-vous vendre Cristiano pour 100 millions d’euros ? Ça n’a aucun sens, et ce à tout point de vue, que ce soit sportif ou économique. En tous cas, bravo à la Juventus pour le coup qu’ils ont été en mesure de réaliser », a reconnu, dans la presse italienne, Andre Villas-Boas, qui se demande comment un club aussi fort que le Real Madrid a pu se comporter de cette manière au mercato.