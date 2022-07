Mercato : Cristiano Ronaldo va partir, Manchester United cède !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

L’avenir de Cristiano Ronaldo se décante puisque selon la presse anglaise, Manchester United est ouvert à un départ de sa star portugaise.

Lundi, les joueurs de Manchester United ont repris le chemin de l’entraînement et comme tous ses coéquipiers, Cristiano Ronaldo était attendu par le nouvel entraîneur Erik Ten Hag. L’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus Turin a néanmoins séché la reprise. Depuis quatre jours, il est toujours absent, officiellement pour raisons « familiales ». Coïncidence ou pas, CR7 a demandé à quitter Manchester United, non-qualifié pour la Ligue des Champions et qui aura bien du mal à retenir son attaquant vedette. Après avoir fait la sourde oreille face aux envies de départ de Cristiano Ronaldo, il semblerait que les dirigeants de Manchester United soient ouverts au transfert du Portugais. En effet selon The Sun, les Red Devils ne s’opposeront pas au départ de CR7 lors de ce mercato estival.

Man United ouvre la porte au départ de Ronaldo

Cristiano Ronaldo ayant obtenu l’accord de Manchester United pour trouver un nouveau club, son avenir risque de se décanter dans les prochains jours. Depuis le début de la semaine, cinq cadors européens sont cités pour accueillir le Portugais : Naples, le Bayern Munich, le FC Barcelone, Chelsea et l’AS Roma. Tandis que le Bayern, via Oliver Kahn, a fermé la porte à un transfert de Cristiano Ronaldo, le Barça de Joan Laporta a au contraire fait savoir que tout était possible. Le président catalan a même confirmé l’existence de discussions avec Jorge Mendes… sans trop en dire non plus.

« Cristiano ? Je ne vais pas parler des noms des joueurs qui sont sortis de la réunion, mais c’est toujours intéressant de savoir comment certains noms se retrouvent sur le marché. J.Mendes ? C’est toujours intéressant de lui parler, c’est un super agent. Cristiano ? Ne me faites pas parler de joueurs. Je ne vais pas le faire. Cela ne contribue en rien aux intérêts du Barça. Nous devons respecter les joueurs qui ont des contrats avec d’autres équipes » a lancé Joan Laporta en marge de la conférence de presse de présentation de Franck Kessié au FC Barcelone. Reste maintenant à voir qui raflera la mise et s’offrira les services de Cristiano Ronaldo, tandis qu'un potentiel départ au Barça choquerait les supporters du Real Madrid, où le Portugais a écrit sa légende. Mais dans le football tout est possible et le duo CR7 - Barcelone pourrait bien nous le prouver dans les jours à venir.