CR7 au Bayern ? Mieux vaut ne pas en rêver !

Cristiano Ronaldo ne veut plus jouer pour Manchester United la saison prochaine. Plusieurs destinations sont envisagées pour le Portugais dont le Bayern Munich. Une option séduisante, au vu du niveau du joueur de 37 ans, sauf pour le Bayern Munich.

C'est décidé, Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United. Le Portugais de 37 ans ne veut pas rester chez les Red Devils et louper la prochaine Ligue des champions. CR7 est prêt à tout pour avoir gain de cause, y compris sécher les entraînements de reprise sous la direction du nouveau manager Erik Ten Hag. Mais, qui accueillera alors le Portugais au talent aussi important que son salaire mensuel ? Chelsea est bien placé sur le dossier mais d'autres destinations ont été évoquées comme le Sporting Portugal, le PSG, la Roma ou encore le Bayern Munich.

Une association Bayern Munich-Cristiano Ronaldo aurait tout de l'idée de rêve pour les amateurs de football. Allier l'un des plus grands joueurs de tous les temps avec une institution comme le Bayern, un buteur aussi prolifique avec le collectif novateur de Nagelsmann, cela donne l'eau à la bouche aux supporters bavarois ainsi qu'aux observateurs. Cela ne déplairait pas au Portugais qui pourrait jouer la C1 avec l'un de ses plus grands favoris. Mais qu'en est-il du club allemand ?

Bayern director Oliver Kahn again on Cristiano Ronaldo: “As much as I appreciate Cristiano Ronaldo as one of the greatest players, a move would not fit into our philosophy”, tells @FrankLinkesch ⛔️🇵🇹 #FCBayern



Mendes discussed with Bayern of Ronaldo but answer is still the same. pic.twitter.com/6Ax6YG6kLs